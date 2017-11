Etats-Unis : licencié pour des soupçons de harcèlement sexuel, l'animateur de la NBC Matt Lauer s'excuse

"Il n’y a pas de mot pour exprimer ma tristesse et mon regret pour la douleur que j’ai causée par mes mots et mes actions". Ces mots sont ceux de Matt Lauer, l'animateur vedette de la chaîne américaine NBC, licencié après des accusations de harcèlement sexuel. Dans un communiqué publié jeudi 30 novembre, l'un des visages les plus connus de la télévision américaine se dit "sincèrement désolé."

Je réalise l’ampleur des dégâts et de la déception que je laisse derrière moi à la maison et à NBC. Matt Lauer dans un communiqué

Selon Variety (lien en anglais), Matt Lauer aurait notamment offert un sextoy à l’une de ses collègues de la chaîne NBC. L'objet était accompagné d'un mot expliquant "comment il souhaitait s’en servir sur elle".

Matt Lauer présentait la matinale de NBC News depuis 1997. Cette nouvelle intervient plus d'une semaine après le licenciement d'un autre présentateur vedette, Charlie Rose, écarté des chaînes CBS et PBS pour des raisons similaires.senté ses excuses, jeudi 30 novembre.