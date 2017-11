Etats-Unis : l’animateur vedette Matt Lauer licencié pour des soupçons de harcèlement sexuel

Un nom de plus sur une liste déjà longue. Dorénavant, les téléspectateurs de NBC News ne se réveilleront plus avec Matt Lauer à l'écran. La chaîne américaine a décidé de licencier son présentateur vedette après des accusations de harcèlement sexuel.

Matt Lauer has been terminated from NBC News. On Monday night, we received a detailed complaint from a colleague about inappropriate sexual behavior in the workplace by Matt Lauer. As a result, we’ve decided to terminate his employment. pic.twitter.com/1A3UAZpvPb