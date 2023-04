États-Unis : les premiers instants de Donald Trump au tribunal de New York

Donald Trump comparait, mardi 4 avril, au tribunal de New York. Le point sur la situation en début de soirée, heure française, avec la correspondante Camille Guttin, présente sur place.

Donald Trump est arrivé au tribunal de New York (États-Unis) en début de soirée, heure française, mardi 4 avril. "L’ancien président est arrivé il y a un peu moins d’une heure. Il est rentré au 15e étage de ce tribunal. On lui a d’abord pris les empreintes, et il semblerait qu’un accord ait été conclu pour qu’on ne fasse pas la photo traditionnelle, que l’on fait pour tout prévenu", rapporte Camille Guttin, envoyée spéciale à New York.

Une audience de 10 à 15 minutes

Donald Trump n’attendrait par ailleurs "pas dans une cellule comme tout prévenu". "Il devrait être présenté dans quelques instants à un juge qui va lui notifier les différents chefs d’inculpation qui sont retenus contre lui. Là aussi, Donald Trump devrait normalement plaider non coupable, et parler lui-même", ajoute la journaliste. L’audience devrait durer entre 10 et 15 minutes, puis l’ancien président devrait ensuite retourner dans sa résidence privée de Floride. Il y tiendra un grand discours dans la soirée.