Santé : une inquiétante hausse de l’infertilité dans le monde

Alors que la plupart des pays développés sont confrontés à un effondrement de leur natalité, qu’en est-il des adultes qui ne parviennent pas à avoir d'enfant ? Le point sur le plateau du 20 Heures avec le journaliste et médecin Damien Mascret.

Une étude de l'OMS estime que 17,5% de la population mondiale rencontre un problème d'infertilité. "Ça ne veut pas dire que 17,5 % de la population en âge de procréer est stérile, mais qu’une personne sur six, à un moment donné, n’a pas réussi à avoir un enfant sur une période de 12 mois", précise Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions, sur le plateau du 20 Heures.

La situation devrait empirer

La situation ne devrait pas s’arranger. Chez les hommes, la concentration en spermatozoïdes du sperme a chuté de moitié en moins de 50 ans. "Quand on voit les explications, la tendance ne va pas s’inverser : l’obésité, la sédentarité, la pollution et les perturbateurs endocriniens de notre environnement", explique le médecin. Du côté des femmes, l’âge moyen maternel au premier enfant, qui était de 24 ans dans les années 60, est aujourd'hui de 28,5 ans. Or, la fertilité des femmes commence à baisser à partir de 35 ans.

Parmi Nos sources :

OMS (rapport en anglais)

Liste non exhaustive.