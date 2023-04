Chine : les enjeux de la visite d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron se rendra, mercredi 5 avril, en Chine pour une durée de trois jours. Le président français, qui craint que Pékin ne finisse par fournir des armes à la Russie, abordera le sujet de la guerre en Ukraine avec son homologue chinois Xi Jinping.

Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne se tiendront ensemble face au leader chinois Xi Jinping, mercredi 5 avril. Avec un défi : comment exister entre d’un côté le bras de fer entre Pékin et les États-Unis, et de l’autre, l’alliance entre la Chine et la Russie sur fond de guerre en Ukraine. La Chine est à la fois rivale et partenaire économique obligée de l’Union européenne. L’Empire du milieu comptera bientôt 1,5 milliard d’habitants, un marché colossal pour l’Europe mais un marché déséquilibré.

Un déficit commercial abyssal

Les 27 exportent beaucoup vers Pékin, mais ces dix dernières années la Chine a doublé ses exportations vers l’Europe. Un déficit commercial abyssal : un milliard d’euros par jour. Xi Jinping fausse la compétition. "Il y a des secteurs en Chine qui ne sont pas ouverts aux entreprises étrangères", résume l’analyste Alice Ekman. La Chine se pose aussi désormais en géant diplomatique incontournable. Pékin vient par exemple au Moyen-Orient d’oeuvrer à une réconciliation spectaculaire.