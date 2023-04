Réchauffement climatique : comment expliquer la chute des émissions de gaz à effet de serre en France ?

Les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 2,5% entre 2021 et 2022. Explications.

Les émissions de gaz à effet de serre sur le sol français ont baissé de 2,5% entre 2021 et 2022. Moins de CO2 a dans l’ensemble été émis en France, mais il existe de fortes disparités selon les secteurs. Elles ont augmenté de 8% dans le secteur de l’énergie, de 2% dans les transports, mais ont baissé de 8% dans l’industrie et de 15% dans le secteur résidentiel et tertiaire. Les baisses d’émissions sont surtout dues à un hiver doux et aux prix de l’énergie très élevés. En 2022, les Français ont émis 408 millions de tonnes de CO2, un chiffre en baisse après une envolée post-confinement.

Besoin de prendre des mesures dans les secteurs émetteurs

Le chiffre permettrait de respecter les objectifs d’étapes de la France vers la neutralité carbone, mais à certains conditions. "En 2022, on atteint tout juste le budget carbone qu’on s’était fixés. Mais le Haut conseil pour le Climat recommande dans les prochaines années, jusqu’en 2030, de doubler chaque année le rythme de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, ça suppose des politiques et mesures dans tous les secteurs émetteurs, qui aujourd’hui font défaut", nuance toutefois Morgane Créach, directrice générale de Réseau Action Climat.