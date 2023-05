Etats-Unis : le militaire inculpé pour une fuite de documents secrets avait déjà reçu plusieurs avertissements de la part de ses supérieurs

L'US Air Force avait signalé le comportement suspect de la jeune recrue, selon des documents joints mercredi par les procureurs américains.

Le militaire américain récemment inculpé pour avoir diffusé une série de documents confidentiels avait déjà reçu plusieurs avertissements pour mauvais usage de son accès à des informations sensibles, mais avait conservé son habilitation de sécurité "top secret", selon des documents judiciaires joints par les procureurs, mercredi 17 mai.

Jack Teixeira, 21 ans, est accusé d'avoir utilisé son poste de spécialiste en informatique au sein de la Garde nationale aérienne américaine pour partager d'importants documents classifiés, notamment sur la guerre en Ukraine, sur un forum en ligne, l'une des fuites les plus importantes pour le pays sur la dernière décennie. Les procureurs, qui poussent pour son maintien en détention provisoire jusqu'au procès, ont versé plusieurs documents, en partie censurés, à leur dossier mercredi, notamment certains montrant que l'US Air Force avait déjà signalé plusieurs fois le comportement suspect de la jeune recrue.

Des "recherches sur des informations classifiées"

Un des documents, daté du 15 septembre 2022, précise par exemple que Jack Teixeira avait été "observé en train de prendre des notes sur des informations classifiées" et "avait reçu pour instruction de ne plus prendre de notes, sous quelque forme que ce soit, sur des renseignements confidentiels". Un autre, daté du mois suivant, indique que Jack Teixeira n'avait pas respecté l'ordre reçu. Ses supérieurs lui avaient alors à nouveau intimé "de cesser ses recherches sur des informations classifiées et de se concentrer sur son travail", selon le mémo.

En vain, puisque Jack Teixeira avait été de nouveau surpris en janvier 2023 en train de "consulter des contenus qui n'étaient pas liés à son occupation principale mais au secteur du renseignement", d'après un troisième document. Malgré ces nombreux signalements, le jeune homme avait pu conserver son habilitation de sécurité "top secret" et ce, jusqu'à son arrestation, selon la police fédérale (FBI). Interpellé le 13 avril, quelques jours après la révélation des fuites et de leur contenu dans plusieurs médias américains, Jack Teixeira encourt à ce stade 25 ans de prison. Un juge doit se prononcer vendredi sur son maintien ou non en détention provisoire.