États-Unis : la Californie toujours sous les eaux après des inondations mortelles

Des pluies diluviennes se sont encore abattues en Californie, lundi 13 mars, provoquant des inondations très impressionnantes. Un premier bilan compte au moins deux morts et des milliers de familles ont dû être évacuées.

Un centre-ville figé, entièrement submergé par les eaux, lundi 13 mars. En Californie, les habitants sont priés de rester chez eux. À l’aide d’hélicoptères et de caméras, les secouristes recherchent des sinistrés comme un automobiliste dont la voiture a été emportée par les eaux. Les inondations sont la conséquence d’un couloir de pluie chaude qui s’abat depuis vendredi dernier sur des terres déjà détrempées par plusieurs tempêtes cet hiver.



Le pire reste à venir

Les rivières débordent faisant céder une digue à un endroit. On compte déjà deux morts. Les habitants ont été priés d’évacuer en urgence. "Ils nous ont demandé de partie à minuit, une heure du matin, et les gardes nationaux nous ont emmené avec eux", témoigne un sinistré. L’actuelle accalmie sera de courte durée. Les météorologues annoncent que le pire est à venir aujourd’hui et demain.