Oscars 2023 : un air de revanche pour plusieurs acteurs

Lors de la grande cérémonie des Oscars, dimanche 12 mars à Hollywood, un film a tout gagné ou presque. Il s’agit d’une comédie un peu folle intitulée "Everything everywhere all at once".

Hollywood raffole des histoires de résurrection. Illustration avec Ke Huy Quan, meilleur second rôle pour le film Everything everywhere all at once en larmes sur scène. "Ma mère a 84 ans, elle est en train de regarder la cérémonie. Maman, je viens de gagner un oscar", crie l’acteur. Pour Ke Huy Quan, c’est aussi l’heure des retrouvailles émouvantes avec Harrison Ford. Il y a 40 ans, ils jouaient ensemble dans Indiana Jones, le seul film notable de la carrière de Ke Huy Quan jusqu’à aujourd’hui.



Une cérémonie sobre

Everything everywhere all at once est un mélange de comédie, d’action et de science-fiction qui a rafflé sept oscars, dont celui de la meilleure actrice. Michelle Yeoh, 60 ans, est la première femme asiatique récompensée. Les oscars ont été marqués par une autre résurrection : celle de Brendan Fraser, meilleur acteur pour son rôle dans The Whale. Cette année, finie les polémiques, la cérémonie a été sobre.