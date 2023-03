États-Unis : de violentes inondations en Californie

Aux États-Unis, la Californie est frappée par une nouvelle tempête, samedi 11 mars, après la neige accumulée au cours des trois derniers mois. De nombreux habitants ont été évacués.

Des torrents d’eau et de boue, des rivières sorties de leur lit, gonflées par des pluies torrentielles et la fonte des neiges. Des inondations exceptionnelles touchent toute la Californie (États-Unis), de Los Angeles à Sacramento. À Fresno (États-Unis), les habitants ont à peine eu le temps de réaliser, avant de fuir en pleine nuit. "On a vu l’eau arriver avec mon mari. On a attrapé quelques sacs et on a fait au mieux", confie une femme.

La crue a emporté une route

Plus au sud, à Arroyo Grande (États-Unis), la ville est entièrement inondée. En quelques semaines, les habitants ont connu le blizzard, puis les inondations. Une mère de famille envisage de déménager. "Comment rester ici avec mes enfants, et avec ma mère âgée ?", s’interroge-t-elle. 300km plus au Nord, à Soquel (États-Unis), 450 foyers sont coupés du monde. La crue a emporté la seule route de la zone. 10 000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer, et l’état d’urgence a été décrété dans toute la Californie.