États-Unis : des inondations paralysent la Floride

De fortes inondations ont déferlé sur la Floride (États-Unis). Face aux flots, les habitants ont été poussés à quitter leur domicile.

Un homme traversant la rue à la nage, symbole d’une ville submergée par les eaux. À Fort Lauderdale (Floride, États-Unis), plus de 60 centimètres de pluie sont tombés en 24 heures. Des routes entières sont devenues des rivières. Certains habitants doivent se déplacer en hydroglisseur ou en canoë. “Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas pu rester chez eux, remarque Alex Ortiz, habitant de Fort Lauderdale. Ils ont dû évacuer. Nous étions dehors avec les canoës dès 3h30 du matin.”

Le trafic aérien à l’arrêt

“Cela fait plus de 40 ans que nous habitons là et ce n’est jamais arrivé. Nous avons plus de 35 centimètres d’eau partout dans la maison, jusqu’au lit”, se désole de son côté Nancy Morales, Floridienne touchée par les inondations. À l’aéroport, les avions aussi se sont retrouvés les roues dans l’eau. Jeudi 13 avril, le trafic aérien est resté paralysé toute la journée. La zone côtière de la région se trouve toujours en vigilance inondation.