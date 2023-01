Tourisme : l’archipel des Keys, perle de Floride

Le 13 Heures découverte vous fait découvrir l’archipel des Keys en Floride, qui se situe entre Miami, aux États-Unis et l’île de Cuba. Pour y accéder, on peut emprunter une route insolite, comme suspendue au-dessus de l’eau.

200 km de ligne droite au paradis. À gauche, l’océan Atlantique. À droite, le golfe du Mexique. Et un chapelet d’îlots, reliés par la mythique Highway one, l’autoroute numéro un, qui descend jusqu’à ce bout d’Amérique, les Keys, à l’extrême sud de la Floride (États-Unis). C’est le trajet de vacances de deux amies, Claire et Isabelle. Les deux parisiennes arrivent à Key Largo, l’une des îles principales.

Une autre vision de la Floride

Programme de la journée : sortie en mer et plongée en masque et tuba sur la barrière de corail. Un cadeau relativement peu connu des touristes français. Comme le raconte Nathalie Woog, qui a fondé son agence de voyages il y a 7 ans. "Je propose la petite parenthèse nature, qui permet d’avoir une autre vision de la Floride", explique la fondatrice de l’agence de voyage Cruise en vogue.