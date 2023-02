Aux États-Unis, une adolescente atteinte d'une leucémie peut poursuivre sa scolarité et même garder contact avec ses camarades grâce à un robot qu'elle contrôle à distance.

Comme chaque matin, le petit robot de Kate Kimel arrive au collège. Ses camarades installent au premier rang son manche télescopique et l’écran. C’est ainsi que Kate va suivre les cours à distance, mais bien présente au sein de la classe. "Au début, j’avais peur qu’on me regarde comme un Transformers ou quelque chose comme ça, mais quand j’ai que le système était tout simple et permettait de me déplacer, j’ai été rassurée", confie Kate.

Le comté convaincu par cette réussite

La jeune fille de 14 ans est atteinte de leucémie. Depuis la rentrée, elle suit les cours dans son salon. Kate a ainsi également une présence avec ses copines. "Je sais qu’elle ne peut pas venir à l’école. Il est donc important pour moi de m’assurer qu’elle nous accompagne dans toutes nos activités", déclare Lilly Dameron, amie de Kate Kimel. La réussite de Kate a convaincu les autorités du comté qui veulent équiper tous les collèges du dispositif à la rentrée prochaine.