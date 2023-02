Il avait 22 ans et s'appelait Andréas Galozzi. Volontaire pour combattre les forces russes, Andréas est le 3e combattant français mort en Ukraine. France 2 a recueilli le témoignage de sa mère.

Andréas Galozzi s’était engagé dans la légion internationale. Il voulait combattre pour la liberté aux côtés des Ukrainiens. "Ils ont été attaqués par les Russes et malheureusement, sa position a été touchée par un obus et lui a reçu un éclat d’obus dans le cou", témoigne Edith Gallozzi, sa mère. Andréas Galozzi est décédé à l’âge de 22 ans, dans la région du Donbass. Ancien militaire, il connaissait le maniement des armes et les risques encourus par son choix.

Attiré par le métier des armes depuis l’enfance

Sa décision, sa mère l’avait respectée. Le jeune homme avait trouvé sa place dans son bataillon, de nouveaux amis, un sens à sa vie. Depuis l’enfance, il était attiré par le métier des armes, depuis une porte ouverte dans une caserne à l’âge de 7 ans. Quelques années plus tard, il sert dans un régiment à Montauban (Tarn-et-Garonne) avant de reprendre un cursus universitaire et de finalement devenir brancardier dans une clinique. Sa mère lance un appel aux autres soldats : "Revenez-nous, (...) vous perdez votre vie. Il y a peut-être autre chose à faire que par les armes", pleure-t-elle.