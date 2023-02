DIRECT VIDEO - Guerre en Ukraine : à quoi ressemble le quotidien des jeunes ? Le débat du Talk de franceinfo

Près d’un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la jeunesse ukrainienne paie le prix fort de la guerre. A quoi ressemble leur quotidien ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Le 24 février 2022, des troupes russes envahissaient l'Ukraine. Plus de 350 jours après cette invasion, la guerre persiste et la jeunesse ukrainienne paie le prix de ces combats. Les jeunes Ukrainiens et Ukrainiennes vivent depuis presque un an entre les attaques de drones, les missiles et les bombardements mais certains parviennent à maintenir un semblant de vie normale. A quoi ressemble le quotidien de cette jeunesse ?

Franck Ballanger, journaliste à la rédaction internationale de Radio France et Thomas Sellin, JRI pour franceinfo se sont rendu en mission à Kiev, pendant une dizaine de jours et ont tendu le micro à cette jeunesse au coeur de la guerre. Ils sont dans le Talk pour en discuter. Manon Mella reçoit également Maria, étudiante franco-ukrainienne et fondatrice de l'association Coeur d'Ukraine.

La vie au rythme des alertes

Kiev est à 600 kilomètres du front mais en bombardant des infrastructures essentielles, en fin d'année dernière, la stratégie de Vladimir Poutine repose en grande partie sur sa volonté de rendre la vie impossible aux Ukrainiens. Si un habitant sur cinq a quitté Kiev depuis le début de la guerre, ceux qui restent subissent coupures de courant et vivent au rythme des alertes.

Quel est le quotidien des habitants de la ville ? Comment vit-on sans électricité ? Et surtout comment les jeunes habitants rencontrés sur place vivent-ils cette situation ?

