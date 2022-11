Reportage Guerre en Ukraine : "Il faut se préparer au black-out total" : à Kiev, les habitants composent avec les coupures de courant

Dans la capitale ukrainienne, des quartiers entiers subissent encore des pannes d’électricité, à la suite des attaques russes sur des centrales de la région. Les habitants s'adaptent pendant que les autorités se préparent à faire face à des coupures plus massives.

Dans les rues de Kiev, une odeur de gasoil et un certain vacarme, celui des groupes électrogènes qui se multiplient en ville. Eduard est peintre : il vient d’en installer un en bas de chez lui, pour retrouver un peu de lumière dans son atelier. Mais il fait toujours froid, Eduard a mis trois couches : un pull, une polaire, une doudoune et du papier-bulles aux fenêtres, pour mieux isoler sa vieille maison qui date de 1890. Du haut de ses deux mètres il sourit en montrant ses toiles, puis serre les dents.

"C’est un génocide. Les Russes veulent nous détruire. Vous avez bien vu ce qu’ils ont fait à Boutcha. Eduard, habitant de Kiev à franceinfo

"Et pourtant, moi je suis Russe !", continue-t-il. "Enfin, mes parents sont Russes. Je suis né en Ukraine"

Eduard dans son atelier à Kiev, en novembre 2022. (AGATHE MAHUET / RADIO FRANCE)

Eduard raconte qu’avec son fils, ce week-end, ils ont à des jeux de société, éclairés avec une lampe de poche,. Et partout dans Kiev, les Ukrainiens s’adaptent, en s'éclairant à la lumière des portables sur les trottoirs plongés dans le noir.

>> Guerre en Ukraine : "On a le sentiment d'être utiles", confient des électriciens qui réparent les infrastructures bombardées par les Russes

Dans la cour de ce restaurant géorgien, encore un générateur, pour compenser une nouvelle panne de courant ce soir. "Ça fait quatre heures qu'on est sans électricité", détaille la responsable. La salle est curieusement silencieuse, d’habitude le lieu est animé. La cuisine reste ouverte, mai savec un menu adapté : quelques salades, et des grillades au charbon et sur toutes les tables des bougies ! Une atmosphère confortable, tamisée, presque romantique, qu'apprécient les clients.

Faire des réserves



Les habitants de Kiev peuvent même trouver sur Internet, les horaires, quartier par quartier des coupures programmées pour soulager le réseau, mais les créneaux annoncés ne sont pas toujours respectés. Vitali Klitschko, le maire de la ville, lui, envisage le pire : "Un black-out total est possible. Il faut se préparer. Je vous appelle, tous à faire des réserves d’eau potable, de batteries, des provisions et des vêtements chauds."

La ville de Kiev explique mettre en place en ce moment plus d'un millier de "points de chauffage", des sites, branchés sur groupes électrogènes, pour accueillir et mettre à l'abri de l'hiver les habitants.