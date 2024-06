États-Unis : à cause d'inondations, Miami est envahie par les débordements de fosses septiques

C'est devenu un véritable problème sanitaire : à Miami, aux États-Unis, les débordements de fosses septiques sont fréquents, et pourrissent la vie des habitants.

Miami (États-Unis), ses eaux paradisiaques, ses corps bronzés sur la plage, son sable fin... Et désormais, son problème récurrent de fosses septiques. Elles débordent et font remonter leur contenu pestilentiel dans les douches et les baignoires. Un casse-tête environnemental et une menace pour la qualité de vie des habitants, et qui écorne l'image glamour de la ville de Floride.

Jusqu'à 300 fois trop de matière fécale dans l'eau

Dans le quartier de Little River, vous aurez d'abord l'impression d'entrer dans le Miami des brochures touristiques. Entre les luxueuses villas et leurs séduisantes piscines, cette biologiste vient chaque semaine contrôler la qualité de l'eau. Et il y a une bonne raison à cela : 90% du temps, les analyses révèlent la présence de matière fécale, dont le niveau jusqu'à 300 fois plus élevé que le niveau recommandé.