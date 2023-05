Californie : au cœur des fermes clandestines des "narcos"

C. Guttin, A. Filippi, Z. Boughzou

La Californie vit un vrai paradoxe, malgré la légalisation de la marijuana. Le marché noir ne cesse d’y progresser, alimenté par les narcotrafiquants, qui défient l’industrie officielle en installant de vastes fermes de culture. Immersion avec les brigades spécialisées.

Comme toutes les semaines dans le ciel de la Californie. Les équipes du shérif du comté de Riverside s’apprêtent à mener une opération spéciale. Leur cible, des fermes illégales de plants de cannabis. Les deux pilotes doivent se rendre à un endroit précis, qu’ils ont repéré quelques semaines auparavant. "Si vous regardez à travers les bâches, vous pouvez voir du vert, c’est le cannabis", décrit l’un des pilotes. Au sol, leurs collègues armés s’apprêtent à entrer à l’intérieur de la propriété, mandat de perquisition à la main. Toutes les caravanes sont fouillées, mais les propriétaires ont déjà pris la fuite. À l’intérieur de la serre, des centaines de plants illégaux, et une installation quasi-professionnelle. Bâches en plastique, ventilateurs, et composants chimiques pour traiter les plantes.

Les plantes viennent puiser l’eau dans les nappes phréatiques

Au total, il y a en a pour 250 000 dollars, rien que sous ces deux unités. L’équipe du shérif va alors méthodiquement tout détruire. Les serres sont éventrées, les plants sont coupés. En une heure, il ne reste plus rien. Des cartels ont installé d’immenses fermes à cannabis dans toute la Californie. S’il est légal de consommer cette drogue dans l’État, il faut un permis spécifique pour la cultiver. Alors pour déjouer les forces de l’ordre, les organisations criminelles se sont cachées dans les zones les plus reculées, dans le désert. Et comme les plantes ont besoin de beaucoup d’eau, elles viennent la puiser directement dans les nappes phréatiques.

En Californie, les opérations pour démanteler les serres de cannabis ont plus que doublé en un an, mais le marché est tellement rentable et les amendes sont tellement faibles, qu’il est quasiment impossible d’empêcher de nouvelles plantations illégales d’apparaître.