États-Unis : le "superbloom", un émerveillement pour les yeux et une bonne nouvelle pour la Californie

Aux États-Unis, le déluge qui s’est abattu récemment sur la Californie a eu heureuses conséquences. Après plusieurs années de sécheresse, les fleurs sont de retour sur les collines, et même dans certains déserts.

C’est un spectacle de plus en plus rare. Quand il se produit, les Américains viennent l’admirer en nombre, parfois même du ciel : le "superbloom", la super floraison. Les fleurs apparaissent dans les zones désertiques de Californie (États-Unis), quand les graines sauvages germent au même moment, après une saison des pluies particulièrement intense. Le dernier superbloom remonte à 2019. Un indicateur de bonnes nouvelles pour la Californie, soumise à une méga sécheresse au cours des dernières années.

Une fausse bonne nouvelle ?

Durant l’hiver, les chutes de neige et de pluie ont été exceptionnellement abondantes. "La Californie est passée des trois dernières années les plus sèches de l’histoire aux trois semaines les plus pluvieuses de l’histoire. Nos réservoirs d’eau sont plein, mais comme les épisodes de sécheresse intense vont sûrement se reproduire, nous devons utiliser et conserver cette eau avec la plus grande sagesse possible", explique Karla Nemeth, directrice des ressources en eau de la Californie.