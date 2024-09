Au cœur de l’Amérique : en Alabama, des électeurs encore indécis

À 45 jours du scrutin présidentiel aux États-Unis, en Alabama, les "Diners", des restaurants très fréquentés par les Américains et où les conversations politiques sont fréquentes, donnent le pouls de l’élection à venir.

Les "Diners" sont des restaurants où les Américains ont l’habitude de manger le week-end et où la politique est un sujet de conversation récurrent. "Je suis très inquiète avec l’inflation, tout est tellement cher ! Et, je ne sais pas si les candidats peuvent vraiment faire quelque chose", se demande une cliente.





Des électeurs encore indécis



"Sous Donald Trump, je gagnais plus d’argent (...) je payais moins de taxes à l’époque", explique un consommateur. Devant un hamburger, d’autres clients mangent avec appétit et s'expriment sur le candidat des Républicains, Donald Trump : "J’ai un problème avec le fait d’avoir en face de moi un repris de justice. Je ne lui fais pas confiance. Il a tenté de voler l’élection en 2020." À la question de savoir s’il est prêt à voir une femme présidente, un client répond : "Je suis prêt depuis plus de huit ans."

Toutes et tous dans le "Diner" attendent d’en savoir plus sur le programme des candidats pour être vraiment certains de leur choix avant de se rendre aux urnes en novembre.