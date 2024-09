Gouvernement Barnier : “Tous les ministres, qui m'accompagnent, veulent servir dans un moment extrêmement grave” pour le pays

Impôts, pouvoir d’achat, retraite, immigration… Autant de thématiques qui préoccupent les Français. Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, était l’invité du 20 Heures de France 2 pour évoquer les enjeux politiques de son nouveau gouvernement.

“Le gouvernement va agir, peut-être plus que parler d’ailleurs”, Michel Barnier, nouveau Premier ministre, est revenu sur le plateau du 20 Heures sur la composition de son gouvernement et sur les interrogations qu’elle a suscitées : “Je souhaite créer une ambiance avec l’équipe gouvernementale qui permette à toutes les initiatives et toutes les énergies de s’exprimer pour une plus grande cohésion et une plus grande fraternité.” Le Premier ministre a également souligné : “Nous ne sommes pas en cohabitation (...) L’essentiel du socle parlementaire qui va accompagner le gouvernement est composé de députés et de sénateurs qui ont pour beaucoup soutenu et accompagné le président de la République depuis sept ans.”





Une hausse des impôts est-elle prévue ?



“Je ne vais pas alourdir encore l’impôt sur l’ensemble des Français (...) ni sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes.” La question de la hausse des impôts avait en effet suscité des inquiétudes parmi la population française. Sur le plateau, Michel Barnier a aussi évoqué l’ISF : “Avec l’ensemble du gouvernement qui doit se réunir demain, lundi, nous allons réfléchir à cet effort de solidarité auquel les plus riches doivent prendre leur part”, il a ensuite ajouté : "Il faut faire un effort collectif pour maîtriser les dépenses".