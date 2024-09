Entreprise : Faut-il renoncer au télétravail ?

Apple ou encore Amazon entendent inverser une tendance qui s’est mise en place depuis la crise du Covid. Récemment, ces grands groupes ont adressé un courrier à leurs salariés pour les prévenir de la fin du télétravail. Reportage.

Depuis deux mois, Jean-Philippe Martial n’a pas mis les pieds physiquement dans son entreprise. Pour des raisons logistiques, les 30 salariés de cette plateforme de gestion de données sont en 100 % télétravail. Pour interagir avec ses collègues, Jean-Philippe Martial utilise une application aux allures de jeu vidéo. Des interactions virtuelles qui ne remplacent pas les échanges à la machine à café. Dès janvier, il retournera au bureau : “c’est aussi positif de pouvoir déjeuner avec ses collègues, d'échanger avec eux et de pouvoir avoir un ou deux jours par semaine de télétravail.”





Le télétravail tend à disparaître



En 2023, un salarié sur cinq a télétravaillé. Mais c’est un chiffre qui est actuellement en baisse. Ils ne sont plus que 24 % à télétravailler trois jours ou plus depuis chez eux. La majorité des salariés travaille une à deux fois par semaine depuis leur domicile.

Alors, le télétravail est-il voué à disparaître ? C’est le souhait de certains chefs d’entreprise, de plus en plus nombreux.