États-Unis : un an après, des participants à l’assaut du Capitole ne regrettent rien

Un ancien militaire américain de 62 ans n’en démord pas : Joe Biden a volé la présidence de Donald Trump. C’est avec émotion qu’il se remémore la journée du 6 janvier 2021 et l'attaque du Capitole. “Je me souviens du sentiment d’euphorie de ce jour-là, voir tout autour de nous ces gens qui enfin en avaient quelque chose à faire. Pendant, longtemps dans ce pays, on a laissé les autres tout gérer et finalement on voit enfin que les gens commencent à agir”, raconte Jim Wood.

“C’était vraiment passionnant”

Glen Montfalcone aussi a marché vers le congrès il y a un an. “On entendait des cris, des ‘on y va, on y va’. C’était une sorte d’anarchie, les gens poussaient, poussaient”, décrit-il. Un an après, il n’éprouve aucun remords, au contraire. “C’était vraiment passionnant. Et donc je recommencerais, je ferais même beaucoup plus aujourd’hui”, confirme-t-il. Samson Racciopi, 40 ans, est encarté au parti républicain. L’élection de mi-mandat, qui vise à renouveler une partie du congrès américain est son prochain champ de bataille.