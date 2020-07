Turquie : Sainte-Sophie bientôt prête à redevenir une mosquée ?

C’est l’un des monuments les plus visités de tout le pays. En Turquie, à Istanbul, Sainte-Sophie attire chaque année des millions de visiteurs. D’abord une basilique, elle devient ensuite une mosquée à l’arrivée des Ottomans. Aujourd’hui réorganisée en musée, elle pourrait finalement redevenir une mosquée. C’est en tout cas ce que souhaite le président Recep Tayyip Erdogan.

Regagner en popularité

En baisse dans les sondages et toujours en conflit avec l’Occident, Recep Tayyip Erdogan pourrait se servir du monument pour redorer son blason. "Erdogan veut flatter son électorat musulman conservateur et il veut aussi montrer aux Européens qu’il fait ce qu’il veut dans son espace national", décrypte Dorothée Schmid, spécialiste de la Turquie à l’Institut français des relations internationales. Au final, Sainte-Sophie pourrait être un lieu de culte musulman le vendredi et les jours de fête avant de redevenir un musée le reste du temps.

