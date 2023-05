Présidentielle en Turquie : Recep Tayyip Erdogan en danger ?

Recep Tayyip Erdogan, qui règne depuis 20 ans sur la Turquie, pourrait être battu lors de l'élection présidentielle du 14 mai prochain.

Une marée humaine, le drapeau national turc, et une ferveur pour celui que ses partisans adulent. Recep Tayyip Erdogan est plus combatif que jamais. Mais sur la scène, le tout-puissant chef d'État turc sait que, cette fois, il peut perdre l'élection présidentielle du 14 mai prochain. Malgré les apparences, il est affaibli. Depuis 20 ans, Erdogan a bâti et a modernisé son pays. Lors de ses meetings, la vidéo qui vante ses réalisations est son meilleur atout. Et pour symbole de cette nouvelle Turquie, Erdogan se construit un palais de mille pièces, digne d'un sultan.

L'islamisation a clivé la société turque

Mais aujourd'hui, le pays est bien loin de la prospérité, avec une crise économique et 100% d'inflation. Erdogan est aussi fragilisé par le séisme de février dernier, qui a fait 55 000 morts. Dans ces régions, la colère gronde contre le président-candidat. En 20 ans, Erdogan a aussi réislamisé la Turquie. Sa fierté : la reconversion en mosquée de la basilique Sainte-Sophie, au cœur d'Istanbul. Mais l'islamisation a clivé la société. Erdogan, c'est aussi 20 ans de pouvoir d'une main de fer. En 2016, alors qu'un coup d'État avait failli le renverser, il avait promis, en direct à la télévision, de punir les putschistes. C'était le temps des purges. Mais Erdogan n'a pas dit son dernier mot, on aurait tort de sous-estimer celui qui aura, victoire ou défaite dimanche, marqué la Turquie de son empreinte.