Pouvoir d'achat : les fruits et légumes français échappent à l'inflation

En un an, les prix de certains fruits et légumes français ont même baissé, malgré l'inflation qui touche le secteur alimentaire.

Sur les étals des marchés, les variétés de saison tiennent tête à l'inflation. Comparés à 2022, les prix des fruits et légumes français n'ont pas beaucoup bougé. "Là, ils sont plutôt à prix raisonnables. Ça permet de se faire plaisir", assure une femme. En un an, les prix de certains fruits et légumes français ont même baissé. Par exemple, le kilo de courgettes a baissé de 47 centimes, et le kilo de tomates a diminué de 27 centimes. Les prix ont été contenus, en partie, grâce à la météo favorable.

Les producteurs doivent rogner sur leurs marges

Pourtant, les producteurs subissent eux aussi l'inflation. Ces derniers mois, Blanche Bosy, agricultrice en Ille-et-Vilaine, a vu ses charges bondir. Seulement, il est impossible de répercuter ces hausses sur les prix. "Il faut rester sur des prix où on sait que les gens vont continuer à consommer. Sinon, on arrête. On met la clef sous la bâche", assure cette productrice. Pour garder ses clients face à la concurrence française et étrangère, Blanche Bosy a dû rogner sur ses marges et se rémunère avec difficulté.