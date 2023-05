Incendies : des pompiers des Pyrénées-Orientales récupèrent l'eau des piscines

Dans un camping des Pyrénées-Orientales, les gérants ont fait don de l'eau de pluie stagnante de leur bassin aux pompiers. Une initiative bienvenue dans la lutte contre les incendies.

Face au manque d'eau, les pompiers pourraient être contraints de vider des piscines de plus en plus souvent. Dans un camping près de Perpignan (Pyrénées-Orientales), les gérants ont fait don de l'eau de pluie stagnante de leur bassin aux pompiers, pour les aider à lutter contre les incendies à venir. "Nous avons contacté la mairie de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales), qui nous a fait contacter nos amis les pompiers. Ils sont venus ici cette semaine et nous ont pris les 120 mètres cube [...] pour les feux futurs", raconte Mehdi Fraihat, cogérant du Camping International du Roussillon.

La saison des incendies a déjà débuté

L'eau de leur piscine est désormais stockée dans des cuves prêtées gracieusement par un viticulteur. Des mètres cube bienvenus : les bassins naturels ne suffisent plus, alors que la saison des incendies a déjà débuté. Le mois dernier, dans le département, 1 000 hectares de forêt sont partis en fumée, à Cerbère. Les pompiers accueillent donc ce genre d'initiatives avec soulagement.