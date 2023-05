Santé : les personnes séropositives vont pouvoir intégrer l'ensemble des forces armées

Les personnes séropositives étaient exclues des forces armées par la loi, qui sera bientôt modifiée par un décret. Les médecins estiment que rien ne les empêche de s'engager.

C'est la fin d'une discrimination. Les personnes séropositives vont enfin pouvoir intégrer l'ensemble des forces armées, y compris les sapeurs-pompiers militaires et la gendarmerie. Alors qu'une loi les en empêchait depuis les années 1980, un décret va la modifier. Compte tenu de l'avancée des traitements, les médecins estiment que rien ne les empêche de s'engager.



"Qui dit charge virale indétectable dit transmissibilité zéro"

"Pourquoi une personne séropositive n'est-elle pas un danger ? Parce que, on le sait depuis le milieu des années 1990, [...] quelqu'un qui prend correctement son traitement a une charge virale indétectable. Et qui dit charge virale indétectable dit transmissibilité zéro", résume le professeur Gilles Pialloux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon. Jusqu'à présent, pour s'engager dans les forces armées, les candidats étaient évalués avec le système du SIGYCOP, qui impliquait l'évaluation de l'état de santé général. Pour être recruté, une note d'un à deux était exigée, et les personnes séropositives étaient automatiquement classées trois ou plus, et donc exclues de fait.