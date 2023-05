Elections en Turquie : le Président Erdogan en tête

En Turquie, le premier tour des élections présidentielles a affiché le président actuel Tayyip Erdogan en tête des scrutins. Dans l'opposition, ses points d'avance ont un goût amer.

Chez le primeur en Turquie, on scrute les résultats du premier tour des élections présidentielles. Ici, le jus de grenade à un goût de victoire pour Memet puisque Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président, a reçu cinq points d'avance. "J'aurai bien aimé qu'il soit élu dès le premier tour mais il va gagner", affirme le primeur. Le président a retrouvé les classes populaires dans les urnes. "On adore Erdogan et tout ce qu'il a fait pour nous", commente un passant. Ce dimanche soir, le président est apparu devant une foule conquise. Il s'est montré confiant. "Si notre Nation m'a choisi pour un second tour, j'en suis honoré. J'accueille volontiers cette décision", lançait le président lors de son allocution.

Son opposant ne compte pas renoncer

Cette nuit, son opposant Kemal Kilicdaroglu ne compte pas renoncer. "Nous allons gagner au second tour !", lâchait-il devant le public. Mais dans son camp, à l'heure des premiers résultats, c'est la déception chez les électeurs. "Je suis dépitée, je ne pensais pas que les scores d'Erdogan seraient si haut après tout ce qu'il nous a fait subir", raconte l'une d'entre eux. Le parti du président a remporté les législatives qui se tenait ce même jour.