Sénior : au défi de monter la Tour Eiffel

Depuis l'Ehpad à la Tour Eiffel, il semble qu'il n'y ait qu'un pas ! Des séniors se sont lancés comme défi de gravir les marches du célèbre monument. Les équipes de France Télévisions ont suivi leur exploit.

Toutes ont entre 84 et 99 ans et gravissent la Tour Eiffel. En tout, elles ont dû grimper les 327 marches en se tenant à la rampe pour se donner du courage. Alors à mi-parcours, certaines donnent déjà leur sentiment. "Ça va, je ne suis pas encore en haut", sourit Geneviève, 99 ans. Pour réussir cet exploit, elles se sont entraînées pendant des semaines avec discipline. Toutes ont fait des échauffement des jambes, exercice d'assouplissement et même répétition hebdomadaire dans les escaliers de l'Ehpad.

Seulement 30 minutes pour arriver au premier étage

"Vous respirez calmement avec le sourire et vous pensez déjà un petit peu à la Tour Eiffel", leur conseille leur coach du jour. Alors, en montant les 50 marches de l'établissement et à force de persévérance, l'entraînement a porté ses fruits. Rose est la première à être arrivée au premier étage de la Tour Eiffel en seulement trente minutes. "Je suis contente d'être là", commente-t-elle. Geneviève, la doyenne, a mis seulement dix minutes de plus que Rose. Elle arrive la dernière, mais pour elle le plus important est bien d'avoir réussi cet exploit.