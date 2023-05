Nord : les agriculteurs déboussolés par le dérèglement climatique

Après la sécheresse, les fortes pluies du printemps inquiètent les agriculteurs du Nord. Les producteurs de pommes de terre craignent notamment pour leurs récoltes. Reportage.

Des producteurs de pommes de terre du Nord analysent leurs champs presque quotidiennement. Seulement, lundi 15 mai, les conditions de plantation ne sont, une nouvelle fois, pas réunies. "Il faut quand même de la terre assez fine autour du plan pour qu’il arrive à bien se développer", explique Sébastien Ioos, un producteur. Depuis un mois, le Nord enregistre des records de pluie. En conséquence, les plants de pommes de terre, en attente dans des gros sacs, commencent à germer.

Un département en vigilance sécheresse

Le risque pour ces producteurs est d’avoir des plants affaiblis par cette première germination, donc de moins bonne qualité. "Si on met moins de plans à l’hectare, on aura moins de rendement derrière. […] On risque de ne pas avoir le tonnage à l’hectare", regrette Vincent Ioos, un agriculteur. Les producteurs ne sont pas les seuls à être concernés. Cédric Wyaert, un éleveur de bovins, est contraint de retarder la plantation du maïs qui nourrit ses bêtes. Pourtant, le Nord est placé en vigilance sécheresse, car le niveau des nappes phréatiques est au plus bas.