Normandie : un boulanger utilise un four solaire

Arnaud Crétot, un boulanger normand, utilise un four solaire afin de produire son pain. Cette solution se révèle tant écologique qu’économique. Rencontre avec un entrepreneur passionné.

Arnaud Crétot est un boulanger presque comme les autres. Seulement, dans son jardin se trouve son four qui chauffe seulement s’il y a du soleil. "Ça chauffe autant qu’un four normal. À partir du moment où le soleil est présent, […] le four chauffe, même en Normandie", assure le fondateur de NeoLoco. Les pains vont cuire 45 minutes dans ce four qui peut dépasser les 300 degrés. Ce four fonctionne grâce à 69 miroirs qu’Arnaud Crétot déplace en fonction du soleil.

Jusqu’à 300 degrés

"Il ne faut pas mettre la main trop proche. […] Ce concentrateur solaire reflète les rayons du soleil et ça vient les concentrer dans une petite surface. Ensuite, ça vient se diffuser dans le four ce qui permet de monter le four jusqu’à 300 degrés", explique le boulanger. Aucun branchement n’est nécessaire, et pour Arnaud Crétot c’est zéro dépense en énergie. Pour accompagner son pain, l’entrepreneur propose sa version du café. Cette alternative, sans produit importé, est à base de pois chiches torréfiés. Arnaud Crétot livre ses produits à vélo.