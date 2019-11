Le groupe Etat islamique revendique la mort de 13 soldats français au Mali

La branche ouest-africaine du groupe Etat islamique, l'Etat islamique-Province d’Afrique de l’Ouest (ISWAP), affirme, jeudi 28 novembre, avoir provoqué l'accident qui a coûté la vie à 13 soldats français au Mali. Cette revendication, rapportée par SITE Intel Group - un organisme américain qui suit l'activité de l'extrémisme islamiste - n'est étayée d'aucun élément de preuve.

