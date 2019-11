Qui sont les treize militaires morts dans un accident d'hélicoptères au Mali ?

Il s'agit de l'un des plus lourds bilans humains essuyé par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui avait fait 58 morts.

Treize militaires français de l'opération antijihadiste Barkhane sont morts lundi au Mali dans la collision accidentelle de deux hélicoptères, a annoncé mardi 26 novembre la présidence de la République. Cet accident porte à 38 le nombre de soldats français tués au Mali depuis le début de l'intervention française, en 2013.

>> Ce que l'on sait de la mort de treize militaires français au Mali

Franceinfo récapitule ce que l'on sait au sujet des victimes de ce terrible accident.

Au sein au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau

Sept des victimes appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, spécialisé dans les interventions sur des terrains de guerre, comme le rappellent nos confrères de France 3 Nouvelle Aquitaine. Les militaires de ce régiment morts sont les capitaines Nicolas Mégard, Benjamin Gireud et Clément Frisonroche, les lieutenants Alex Morisse et Pierre Bockel (qui était le fils de l'ancien ministre et sénateur centriste français Jean-Marie Bockel), l'adjudant-chef Julien Carette et le brigadier-chef Romain Salles de Saint Paul.

Au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne de Grenoble

Six victimes étaient membres de la 27e brigade d'infanterie de montagne de Grenoble (Isère). Il s'agit du capitaine Romain Chomel de Jarnieu, le maréchal des logis-chef Alexandre Protin, les maréchaux des logis Antoine Serre et Valentin Duval. Ce quatre militaires appartenaient au 4e régiment de chasseurs de Gap (Hautes-Alpes).

Le maréchal des logis-chef Jérémy Leusie, du 93e régiment d'artillerie de montagne de Varces (Isère) et le sergent-chef Andreï Jouk, du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol (Vaucluse), étaient également basés dans cette brigade, qui regroupe l'ensemble des troupes de montagne françaises, rapportent nos confrères de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.