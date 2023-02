Séisme en Turquie et en Syrie : au cœur d'une ville turque détruite par le tremblement de terre

L'état urgence a été décrétée dans les dix provinces turques touchées par la catastrophe. La journaliste Alexandra Lay s'est rendue mardi 7 février à Ekinozu, une ville située a quelques dizaines de kilomètres de l'épicentre du séisme.

La journaliste Alexandra Lay se trouve dans la ville d'Ekinozu (Turquie), mardi 7 février. "Ekinozu est comme une ville-fantôme. Les habitants ici ont quasiment tous fui tellement les dégâts sont considérables", rapporte la journaliste, au milieu d'une rue déserte et en grande partie détruite. Une maison menace notamment de s'écrouler, avec "de grosses fissures" et "des pans de murs entiers qui se sont déjà effondrés". La maison d'à côté est recouverte d'un amas de neige, si bien qu'on "ne distingue plus que quelques bouts de charpente", poursuit Alexandra Lay.

90 personnes qui ont trouvé la mort

"Ici, suite au séisme, il y a déjà 90 personnes qui ont trouvé la mort", poursuit la journaliste. "Les habitants nous disent tous attendre avec impatience la venue des secouristes, qui ne sont toujours pas arrivés jusqu'ici", conclut Alexandra Lay.