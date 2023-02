Inflation : augmentation des vols à l'étalage sur les produits de consommation

Avec l'inflation, les vols à l'étalage sont en augmentation de 14 %. Les commerçants ont par conséquent renforcé leur surveillance.

Depuis quelques mois, un petit supermarché du centre de Marseille (Bouches-du-Rhône) fait face à un phénomène croissant : plusieurs fois par jour, des clients tentent de dérober de la nourriture. Le directeur, mal à l'aise face à ceux qui n'ont pas les moyens de payer, n'appelle la police que si la situation s'envenime. C'est rarement le cas. Un client pris en flagrant délit est chauffeur-livreur, et a trois enfants. "J'essaye, si je vois que je peux prendre deux ou trois trucs pour économiser, je les prends", confie-t-il.

Les supermarchés renforcent la surveillance

Des salariés, des personnes âgées ou encore des étudiants se disent obligés de voler pour se nourrir. Avec le retour de l'inflation, les profils des voleurs seraient de plus en plus variés. Les hypermarchés, eux, ont dû renforcer leur surveillance. Dans un commerce près de Châteauroux (Indre), les caissières ont été formées à détecter les vols. Le magasin s'appuie surtout sur un dispositif de 40 caméras capable de zoomer jusqu'au fond des caddies. "Avant, le vol était vraiment sur des produits plaisir. Là, on est sur des produits de consommation", observe le directeur.