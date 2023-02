Italie : quand les chevaux sauvages descendent chez les habitants

En Italie, des chevaux sauvages sont en train de semer le désordre dans la région de Ligurie. Ils se promènent en toute liberté, jusque dans les jardins des habitants.

Dans cette vallée de Ligurie (Italie), ils sont devenus le cauchemar des villageois. Des chevaux sauvages qui descendent de plus en plus souvent des montagnes, dans les jardins et sur les routes, gênant le trafic, quand ils ne causent pas d’accident. En 2022, un habitant a même trouvé la mort. Une situation devenue impossible pour certains villageois. Dans sa voiture, Patrizia Ferreti est toujours sur ses gardes. Elle fait partie d’un collectif d’habitants en colère.

Une situation extrêmement rare en Europe

Elle en a assez de voir les chevaux partout dans son village de Borzonasca (Italie). "Ils font plein de dégâts, surtout quand il y a des potagers", dit-elle. Abandonnés il y a 30 ans par un fermier, la plupart d’entre eux vivent en altitude, dans un parc naturel. Une fois par mois, deux naturalistes viennent les observer. Cette situation est extrêmement rare en Europe, où la plupart des chevaux ont été domestiqués par l’homme. Dans la nature, leur comportement est totalement différent. Les défenseurs de l’environnement souhaiteraient construire un enclos pour contenir les animaux, tout en leur permettant de vivre à l’état sauvage.