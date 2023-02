Séisme en Turquie : un hôpital français installé en urgence

Un hôpital de campagne français a été installé en urgence en Turquie, où les besoins de soins sont immenses. De nombreux hôpitaux du pays ont été touchés.

Dès qu’il a appris l’existence d’un hôpital de campagne français, ce jeune Turc s’y est précipité pour emmener sa grand-mère, mardi 14 février. "Elle ne résiste plus au froid, elle a dormi dehors après le séisme", explique le jeune homme. Elle qui se plaint de maux de ventre a rapidement été prise en charge dans des tentes montées en moins de 48 heures. À Gölbasi, dans une région montagneuse de la Turquie, l’hôpital de campagne a été dimensionné pour atteindre jusqu’à 100 patients par jour.

L’hôpital voisin n’est plus opérationnel

Une femme avait déjà des antécédents médicaux, mais depuis le séisme, son état s’est dégradé. Une interprète est en permanence aux côtés des soignants. "Ça me rassure d’être soigné ici, et puis il fait plus chaud qu’au village", confie la patiente. Depuis le séisme, beaucoup de rescapés dorment dehors, sans la moindre tente. Certains sont blessés mais les organismes sont affaiblis. L’hôpital voisin n’est plus opérationnel à cause de problèmes d’électricité, d’eau et de chauffage. Les patients sont donc transférés en ambulance jusqu’à l’hôpital de campagne français.