Guerre en Ukraine : des enfants arrachés à leur famille et emmenés en Russie

Plusieurs cas d'enfants ukrainiens séparés de leur famille et emmenés en Russie pour leur trouver de nouveaux parents ont été observés. Certains parents sont sans nouvelle de leur enfant.

Sur les images d'une chaîne russe sur Telegram, on voit de petits Ukrainiens orphelins accueillis à Moscou, en Russie, comme des rois. C'est en tout cas la version russe officielle. Dans les faits, de nombreux parents ukrainiens sont morts d'inquiétude après que leurs enfants ont disparu. Olena a perdu la trace de son fils, blessé dans un bombardement et emmené par les Russes. "J'essayais au moins de savoir si mon fils était vivant. On ne me disait rien. Ce n'est que le lendemain de son transfert à Moscou que les Russes m'ont dit qu'ils avaient pu l'opérer."

"On n'a même pas eu le droit de se dire au revoir"

Oleksandr, lui, est l'un des rares enfants à avoir pu rentrer en Ukraine. Il était à l'hôpital avec sa mère, à Marioupol, quand les Russes sont arrivés. "On a été embarqués dans des camions et emmenés aux camps de filtration. Ma mère a été interrogée, ils ont dit qu'elle n'avait pas réussi le processus de sélection et que je lui serais enlevé. On n'a même pas eu le droit de se dire au revoir", raconte-t-il. Les Russes lui ont alors promis une nouvelle famille.