Ukraine : malgré des signes de détente, la méfiance reste de mise

Les images de blindés chargés sur un train tournent en boucle depuis le matin du mardi 15 février. Moscou entend ainsi montrer qu'une partie des 100 000 militaires déployés à la frontière ukrainienne auraient terminé leurs manœuvres. C'est le premier signe de détente depuis le début de la crise. "Voulons-nous d'une guerre ou pas ? Bien sûr que non. C'est pour cela qu'on a avancé nos propositions pour un processus de négociations", a affirmé Vladimir Poutine.

Les Ukrainiens continuent de se préparer à une attaque

Face à ces signaux contradictoires envoyés par le président russe, la population ukrainienne ne sait plus sur quel pied danser. Dans la ville de Poltava, où l'on vit depuis des semaines sous la menace russe, on se prépare à une éventuelle attaque, avec des équipements militaires et médicaux. Pour sa part, le président américain, Joe Biden, salue une avancée, mais affirme en attendre davantage de la part de son homologue russe, Vladimir Poutine. Et pour cause : les forces russes restent encore nombreuse à la frontière de l'Ukraine.