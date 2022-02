Crise en Ukraine : les ressortissants Français ne cèdent pas à la panique

Alors que les tensions montent entre l'Ukraine et la Russie, les Américains et les Britanniques ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays sans délai. Une décision qui surprend les Français encore présents en Ukraine car beaucoup ne comptent pas plier bagages pour l'instant.

Au centre des tensions diplomatiques, la ville de Kiev (Ukraine) ne montre pourtant aucun signe de tractations. Les milliers de Français qui vivent en Ukraine ne paniquent pas non plus. Christophe, propriétaire d’une pâtisserie dans le pays fait remarquer : "Pour l’instant, tous les Français que je connais, ils sont toujours là, ils ne sont pas inquiets sur le dossier". Tous sont en relation avec l’ambassade de France en cas d’attaque. Christophe poursuit : "Je pense que c’est plus une pression politique qu’une invasion qui est en train de se préparer".





Les Ukrainiens sont prêts à tous les scénarios



Le ressenti est le même dans le restaurant français le plus huppé de Kiev. Robin, le chef déclare : "Si vraiment ça commence à péter, soit je reste en Ukraine, soit je rentre en France". Mais à 30 minutes de Kiev, l’ambiance est tout autre. Des civils ukrainiens s’entraînent au maniement des armes. Ils se disent prêts à tous les scénarios, y compris une guerre imminente.