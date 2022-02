Ukraine : "Les Occidentaux vont devoir réagir à ce qui est, cette fois-ci, une attaque frontale", selon un spécialiste des relations internationales

"Les Occidentaux vont devoir réagir à ce qui est, cette fois-ci, une attaque frontale", de Vladimir Poutine, a estimé mardi 22 février sur franceinfo Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po et spécialiste des relations internationales, après la reconnaissance par Vladimir Poutine de l'indépendance des républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et Lougansk. "Les Occidentaux ne pourront pas se contenter d'une rhétorique et une tentative de trouver une solution diplomatique et pacifique", analyse Bertrand Badie.

>> Suivez l'évolution de la crise ukrainienne dans notre direct

Reconnaître cette indépendance "ne change pas grand-chose" selon le spécialiste des relations internationales qui ajoute que "tout le monde sait que ces deux républiques séparatistes étaient dans la main de Moscou depuis un certain temps." Cependant, "dans la forme, c'est un double tournant parce qu'on s'attaque directement à des principes fondamentaux du droit international, la souveraineté de l'Ukraine et l'intégrité territoriale", explique Bertrand Badie.

C'est aussi un tournant parce qu'on augmente la surenchère. Vladimir Poutine veut affirmer la puissance de la Russie comme maître des agendas Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po franceinfo

"On pourrait dire que Poutine joue l'ancien monde en pariant sur le fait que les Occidentaux se considèrent déjà dans un nouveau monde. L'ancien monde c'est celui de la démonstration de la force militaire. Vladimir Poutine parie que les Occidentaux, vu les interdépendances économiques avec la Russie, ne réagiront pas. On est en pleine inconnue."