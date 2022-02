DIRECT. Crise en Ukraine : les Etats-Unis comptent imposer aujourd'hui de nouvelles sanctions contre la Russie

Ce qu'il faut savoir

Une montée en puissance. Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, mardi 22 février, après une première réponse prudente à l'ordre du président Vladimir Poutine de déployer des troupes russes dans deux zones séparatistes d'Ukraine, dont il a reconnu l'indépendance.

Les Etats-Unis ont dévoilé lundi de premières sanctions limitées. Le président Joe Biden a publié un décret qui interdit tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions prorusses de Donetsk et Lougansk, dans le sud-est de l'Ukraine. Suivez notre direct.

Condamnation internationale. L'ONU et une majorité de membres du Conseil de sécurité ont condamné lors d'une réunion d'urgence, la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des républiques sécessionnistes dans l'est de l'Ukraine et l'ordre du président Vladimir Poutine d'y déployer des troupes.

De futures sanctions européennes. L'Union européenne a en parallèle fait savoir qu'elle allait sanctionner "ceux qui sont impliqués" dans la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance de ces territoires ukrainiens. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a lui aussi promis des sanctions "importantes".

Demande ukrainienne. "Les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine resteront inchangées, peu importe les déclarations et les actions de la Russie", a déclaré l'ambassadeur ukrainien à l'ONU. L'Ukraine demande à la Russie "d'annuler sa décision de reconnaissance" des territoires sécessionnistes ukrainiens, "de revenir à la table des négociations" et de procéder à "un retrait immédiat et vérifiable de ses troupes d'occupation". "Nous restons ouverts à la diplomatie", a rétorqué l'ambassadeur russe.