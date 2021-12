Ukraine : face à Vladimir Poutine, Joe Biden menace de prendre « de fortes sanctions » contre la Russie

Quelques sourires et des échanges d’amabilité : en visioconférence, Joe Biden, président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président de la Russie, affichaient un ton léger et pourtant l’échange était tendu. Durant deux heures, les pourparlers ont eu lieu afin d’éviter un conflit armé en Ukraine. La Maison Blanche annonce que "Joe Biden a fait savoir à Vladimir Poutine que la Russie s’exposerait à de fortes sanctions, entre autres économiques, en cas d’escalade militaire en Ukraine". Washington et l’Otan suspectent la Russie d'amasser des troupes à la frontière ukrainienne en vue d’envahir le pays, à l’image de l’annexion de la Crimée en 2014.

Joe Biden a appelé ses homologues européens

Durant l’entretien, Vladimir Poutine a demandé des garanties sur le non-élargissement de l’alliance occidentale vers l’Est. Au milieu du conflit, le gouvernement ukrainien est inquiet et met en garde la Russie. "Je ne crois pas que la Russie ait quelque chose à gagner en Ukraine car ce serait un massacre vraiment sanglant et les Russes rentreront eux aussi dans des cercueils", déclare Oleksii Reznikov, ministre ukrainien de la Défense. Au terme de l’entretien, Joe Biden a téléphoné à ses homologues européens, dont Emmanuel Macron, afin d’entretenir un contact étroit avec ses alliés. De son côté, l’Union européenne s’est déclarée prête à prendre des sanctions financières contre la Russie.