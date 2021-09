Russie : Vladimir Poutine redoute les législatives qu'il est pourtant sûr de remporter

C'est une élection sans surprise, mais elle fait peur à Vladimir Poutine. Dans les sondages, le parti présidentiel Russie unie ne totalise que 30% des intentions de vote alors le pouvoir en place fait tout pour influencer le résultat. "Les gens n'ont pas le choix, il y a peu de partis", regrette un Russe. "Je n'irai pas voter, je connais déjà le résultat", déplore un autre. Seuls les candidats d'opposition approuvés par le pouvoir ont pu se présenter. Les candidatures des partisans d'Alexeï Navalny, principal opposant au président, ont presque toutes été refusées.

Poutine fragilisé

Alors pourquoi le Kremlin déploie-t-il tant d'efforts ? Selon certains experts, Vladimir Poutine est fragilisé par une réforme des retraites impopulaires et par la baisse du niveau de vie en Russie. Il chercherait plus à ruser qu'à manipuler directement les votes. Cette élection est la dernière avant la fin du mandat du chef de l'État et les autorités veulent donc éviter à tout prix qu'elle ne soit trop contestée.