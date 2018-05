Russie : malgré les tensions, les affaires continuent au forum de Saint-Pétersbourg

Malgré leurs nombreux désaccords, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine mettent en avant leur partenariat à Saint-Pétersbourg (Russie). Que ce soit la veille ou aujourd'hui le vendredi 25 mai, les deux chefs d'État oscillent entre des points de convergence et des manifestations d'indépendance. "C'est l'art de la diplomatie. Ils continuent à se parler de tout sans se fâcher", commente la journaliste Anne Bourse en direct sur place.



Convergences et divergences

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont affiché l'image d'une relation plus apaisée qu'il y a un an. "Ils ont insisté sur leurs points de convergence, à commencer par l'Iran où tous deux veulent sauver l'accord sur le nucléaire après la sortie des États-Unis (...). Sur la Syrie, c'est la politique des petits pas. La France et la Russie coopéreront, par exemple, dans le domaine humanitaire. Mais les désaccords sont encore nombreux, notamment sur l'Ukraine ou les droits de l'homme", commente la journaliste.

