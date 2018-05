Rencontre entre Poutine et Macron : "obligés de travailler ensemble"

Un an après avoir été accueilli au château de Versailles (Yvelines) par Emmanuel Macron, Vladimir Poutine reçoit lui aussi en grande pompe, au palais Constantin (Russie). Comme l’explique l’envoyée spéciale de France 3 à Saint-Pétersbourg Anne Bourse, les deux chefs d’État ont intérêt à collaborer. "D'un côté, depuis plusieurs années, Vladimir Poutine est revenu au centre de la scène internationale. Depuis son élection, Emmanuel Macron apparaît comme l'interlocuteur privilégié en Europe," contextualise la journaliste.

Peser face à la Chine et aux États-Unis

Dans un contexte de tensions internationales, Moscou et Paris veulent peser, ensemble, par exemple face à la Chine sur le plan commercial, et aussi face à l'Amérique de Trump, notamment au Moyen-Orient, décrypte Anne Bourse. C'est le cas sur la Syrie et surtout sur l'accord concernant le nucléaire iranien.

