Russie : le Kremlin a-t-il vraiment été attaqué par des drones ukrainiens ?

La Russie a diffusé la vidéo d'une attaque de drones contre le Kremlin, mercredi 3 mai. Si elle accuse l'Ukraine d'être à l'origine de cette attaque, des doutes existent quant à la véracité de la vidéo et de l'attaque. Pour sa part, Kiev dément, tandis que Washington se montre prudent.

Dans une vidéo publiée mercredi 3 mai sur une chaîne de la messagerie Telegram, un drone plane, frôle le Kremlin et explose. Juste avant l'impact, on aperçoit deux silhouettes sur le côté du dôme. La Russie affirme avoir abattu deux drones dans la nuit de mardi à mercredi et ouvre une enquête pour terrorisme, accusant l'Ukraine.

Moscou voudrait créer un élan de patriotisme

En déplacement en Finlande, Volodymyr Zelensky a rejeté ces accusations. "On n'a pas attaqué Poutine. Poutine, on le laisse aux tribunaux", a déclaré le président ukrainien. Les États-Unis, quant à eux, se veulent prudents, le secrétaire d'État Antony Blinken expliquant qu'il prendrait "tout ce qui vient du Kremlin avec des pincettes". Pourquoi Moscou médiatiserait-il cette attaque présumée ? Il pourrait s'agir de stimuler le patriotisme russe, alors que l'Ukraine prépare une contre-offensive. Dans la capitale russe, les Moscovites sont partagés entre doute et inquiétude.