Couronnement de Charles III : les Français expatriés se prennent aussi au jeu

Pour certains Français expatriés au Royaume-Uni, le couronnement du roi Charles III constitue un événement. En guise de célébration, ils préparent leurs maisons aux couleurs du pays ou cuisinent la fameuse quiche du couronnement.

Ils ne sont pas britanniques et pourtant, à l'approche du couronnement, ces Français décorent leurs maisons aux couleurs du Royaume-Uni. Installés à Londres (Royaume-Uni) depuis une dizaine d'années, ils célèbrent, en quelque sorte, leur nouveau roi. "On ne connaît pas ça en France, mais ça fait vraiment partie de l'identité du Royaume-Uni", décrit Amélie Mallet, résidente à Londres. Pour l'occasion, la famille prépare aussi la fameuse quiche du couronnement, choisie par le roi Charles et la reine Camilla.

Des pâtisseries françaises à l'effigie du couronnement

Les gérants d'une boulangerie française à l'ouest de Londres espèrent quant à eux que cette quiche fera recette. Ils ont décoré leur boutique avec le célèbre Union Jack. Les décorations s'invitent jusque sur les pâtisseries, avec des écussons en chocolat conçus pour l'occasion. "C'est impressionnant, en tant que Français, de voir cette monarchie qui continue dans le temps", estime un touriste. Ils vivront cet événement samedi 6 mai, aux côtés des Britanniques.