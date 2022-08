Guerre en Ukraine : la journaliste russe Marina Ovsyannikova annonce faire l'objet d'une enquête pénale pour "diffusion de fausses informations" sur l'armée

Son domicile a été perquisitionné ce matin, a confirmé son avocat à franceinfo. Elle a été interpellée pour avoir manifesté devant le Kremlin, le 15 juillet dernier, et qualifié notamment Vladimir Poutine d'"assassin".

La journaliste russe Marina Ovsiannikova a été arrêtée à son domicile, mardi 10 août à Moscou (Russie), au terme d'une perquisition menée par les forces de l'ordre. Célèbre pour avoir interrompu le journal d'une chaîne d'Etat russe avec une affiche contre l'offensive en Ukraine, elle avait déjà écopé de deux amendes administratives par le passé, pour ses prises de position contre la guerre en Ukraine.

L'affaire est cette fois-ci plus sérieuse, puisque c'est une enquête pénale pour "diffusion de fausses informations sur l'armée russe" qui a été ouverte à son encontre. Ce crime est passible d'une peine allant jusqu'à quinze ans de prison.

"A 6 heures du matin, alors que je dormais encore, dix membres du comité d'enquête et la police ont fait irruption chez moi",écrit Marina Ovsiannikova sur Telegram. Les enquêteurs lui reprochent une manifestation devant le Kremlin, le 15 juillet dernier, durant laquelle elle avait accusé Vladimir Poutine d'"assassin" et évoqué les enfants morts en Ukraine. "Plus de 350 enfants morts en Ukraine, sont-ce des faux ?", a-t-elle maintenu ce mardi matin. "Combien d'enfants doivent encore mourir pour que vous arrêtiez ?"

L'avocat de Marina Ovsyannikova, Dmitri Zakhvatov, a confirmé ces informations à franceinfo. "J'ai demandé aux policiers d'attendre mon arrivée pour la perquisition, ce qui m'a été refusé", explique-t-il. La journaliste a été transférée dans les bureaux du comité à la fin de la perquisition, qui s'est soldée par la confiscation de téléphones et d'un ordinateur.

Début juillet, l'élu municipal moscovite Alexeï Gorinov a été condamné à sept ans de prison pour des accusations similaires, conformément aux lois punisssant

"Chaque voix qui s'élève contre la guerre depuis la Russie est très importante", déclarait Marina Ovsiannikova dans un entretien à franceinfo. "Lorsqu'une personne, étant à l'intérieur de la Russie, parle contre la guerre, c'est beaucoup plus fort que lorsque vous êtes à l'étranger."